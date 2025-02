Mladen Zizovic, allenatore del Borac Banja Luka, ha parlato del prossimo possibile avversario in Conference League dopo la qualificazione contro l'Olimpia Lubiana. Queste le sue parole su Rapid Vienna e Fiorentina:

“Non importa chi sia l'avversario nella fase successiva. Solo per il bene dei tifosi e per la vicinanza, sicuramente tutti vorrebbero che giocassimo a Vienna. Ma per quanto riguarda il club in sé o la mia opinione personale, è irrilevante. Vogliamo solo goderci la vittoria e festeggiare come dovremmo, ma dobbiamo essere calmi e stabili perché il Posušje ci aspetta domenica. Quello che ci ha portato qui è il campionato, quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Non ci interessa se sarà la Fiorentina o il Rapid”.