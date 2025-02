Sentite Siopis: "Non ho dubbi, agli ottavi preferirei affrontare la Fiorentina"

Il Panathinaikos è uno dei possibili avversari della Fiorentina negli ottavi di finali di Conference League. La squadra greca è riuscita a ribaltare la sconfitta dell'andata vincendo 2-0 contro il Vikingur. Al termine della partita il centrocampista Manolis Siopis ha rilasciato un'intervista a A-Sports, nella quale ha parlato del possibile match contro la squadra viola:

“Vogliamo affrontare un buon avversario come la Fiorentina per rendere più magico il nostro percorso, sarebbe uno stimolo in più per noi e renderebbe la qualificazione ancora più importante. Tutti vogliono godersi le grandi partite come questa”.