A caccia di un quarto clean sheet casalingo che manca da sette anni. Ma al Franchi ritorna il Parma, re dei pareggi contro la Fiorentina

La Fiorentina, ultimamente, ha un buon rendimento al ‘Franchi’ in campionato. Le ultime tre gare sono state contro Lecce, Juventus e Atalanta: tre successi, tre clean sheet. E la squadra di Palladino andrebbe a caccia del quarto; come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, non succede da sette anni, tra febbraio e aprile 2018.

Le curiosità di Fiorentina-Parma

Ma al ‘Franchi’ arriva un cliente storicamente piuttosto scomodo quale il Parma, allenato da Chivu. I crociati sono la squadra più equilibrata contro cui la Viola ha giocato: nelle ultime 14 partite tra le due squadre, tre vittorie per parte e ben 8 pareggi. A proposito del segno X, la Fiorentina è l'avversaria contro cui il Parma ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A (19).