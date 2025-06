La Primavera Femminile supera l'Inter e vola in finale di Coppa Italia: domenica prossima la sfida alla Juventus

Si è appena conclusa Fiorentina-Inter, partita valevole per la semifinale di Coppa Italia Primavera Femminile: le ragazze di mister Melani si sono imposte per 2-1 grazie alle reti di Cherubini e Pieri. Domenica prossima la finalissima contro la Juventus.

Fiorentina in vantaggio dopo appena 10 minuti davanti al suo pubblico di casa: errore in disimpegno dell'Inter, col portiere nerazzurro che regala una palla sanguinosa a Cherubini. La numero 6 è poi brava, con freddezza, a battere l'estremo difensore dell'Inter per siglare l'1-0. Al 22simo poi arriva il raddoppio: da sviluppi di calcio d'angolo viene messo un traversone al centro dell'area, dove svetta Pieri che da distanza ravvicinata firma il 2-0. Al rientro dall'intervallo, però, l'Inter scende meglio in campo e al 57simo la riapre con Sasso, che trova un diagonale sinistro in contropiede. Nel finale una grandissima Zuluri para l'impossibile per regalare il successo alla Fiorentina, che andrà quindi a giocarsi la finalissima, in programma per domenica prossima, alle 17, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, contro la Juventus, uscita vincitrice per 2-0 dalla sfida contro il Sassuolo.