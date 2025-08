Nonostante il movimento intorno a Beltran si sia intensificato, la Fiorentina non è così certa di cercare una seconda punta. Uno alla Sebastiano Esposito per intendersi: l'ex Empoli anzi, secondo il Corriere Fiorentino, non ha più voglia di aspettare la società viola e insieme all'Inter ha quasi definito ormai il suo passaggio al Cagliari.

Sfumato Esposito quindi, per Beltran invece il pressing della Fiorentina ad accettare la proposta del Flamengo potrebbe andare a dama nelle prossime ore, con l'argentino non più così contrariato. A quel punto poi Pradè e Goretti potrebbero davvero cercare una prima punta, che sia simile a Kean.