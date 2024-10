Tanta fatica per la Roma, soprattutto nei primi tempi. Il dato che evidenzia i limiti della squadra di Juric

Tra poche ore si giocherà Fiorentina-Roma, sfida valida per la nona giornata di campionato. Mentre la squadra di Palladino vive un momento tutto sommato positivo, anche dal punto di vista offensivo essendo la Viola il sesto miglior attacco della graduatoria, non si può dire lo stesso dei giallorossi.

Il dato preoccupante per la Roma

Il dato della squadra di Juric è preoccupante, non tanto per i gol fatti (8) quanto per quelli che sono arrivati nei primi tempi, soltanto due. Un dato condiviso soltanto con Genoa e Lecce, entrambe in zona retrocessione.