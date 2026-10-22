header logo

La Gazzetta dello Sport: Vanoli cerca equilibrio per risolvere l’emergenza...e aggiunge un uomo

Redazione /
Commenti Condividi
La Gazzetta dello Sport
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

C’è un articolo sulla Fiorentina che troviamo su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 32

Spazio riservato a: “La Fiorentina si copre in mezzo L’uomo in più? Oulai o Brescianini”. Sommario: “Già 17 gol subiti in 7 giornate: Vanoli cerca equilibrio per risolvere l’emergenza”.  

“Missione impossibile”

Articolo che inizia così: “La missione sulla carta è di quelle impossibili. Domenica alle 12.30 la Fiorentina terzultima in classifica fa visita all’Inter capolista e ancora imbattuta in campionato”.

Notizie correlate
💬 Commenti