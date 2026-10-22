La Gazzetta dello Sport: Vanoli cerca equilibrio per risolvere l’emergenza...e aggiunge un uomo
C’è un articolo sulla Fiorentina che troviamo su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Spazio riservato a: “La Fiorentina si copre in mezzo L’uomo in più? Oulai o Brescianini”. Sommario: “Già 17 gol subiti in 7 giornate: Vanoli cerca equilibrio per risolvere l’emergenza”.
“Missione impossibile”
Articolo che inizia così: “La missione sulla carta è di quelle impossibili. Domenica alle 12.30 la Fiorentina terzultima in classifica fa visita all’Inter capolista e ancora imbattuta in campionato”.
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