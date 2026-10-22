L'uomo in più in mezzo, la Fiorentina adesso si copre: o l'uno o l'altro

Un centrocampo più folto per proteggere una difesa ancora troppo vulnerabile. Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Fiorentina torna l’ipotesi del 4-3-3, già valutata durante la preparazione della partita contro il Como. A preoccupare è soprattutto la facilità con cui gli avversari riescono a inserirsi, un limite emerso anche contro Nico Paz.

Chi dei due?

Con Fagioli e Ndour punti fermi, la scelta per completare il reparto sarebbe tra Oulai e Brescianini. L’ivoriano cerca una nuova occasione dopo i deludenti 45 minuti di Genova e la successiva esclusione contro i lariani. Il suo adattamento al calcio italiano resta però lento: impiegarlo davanti alla difesa potrebbe esaltarne il palleggio, purché riesca ad accelerare la circolazione del pallone, limitando i tocchi.

I segnali di Brescianini

L’alternativa è Brescianini, che nella ripresa contro il Como ha offerto segnali positivi anche sul piano del carattere. Un ingresso che ne rafforza la candidatura, mentre Vanoli cerca una soluzione per dare maggiore equilibrio alla squadra e arginare gli inserimenti avversari.