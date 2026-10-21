"Vanoli con l'Inter vuole una Fiorentina più attenta. Cambio di modulo, novità Brescianini"

Giovanni Zecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport, ha parlato della Fiorentina e delle possibili novità proposte da Vanoli domenica contro l'Inter.

Cambio di atteggiamento

"Credo che vedremo una Fiorentina simile negli uomini, ma diversa nell'atteggiamento. sarà molto più difensiva: 4-3-3 e non più 4-2-3-1, con Brescianini al posto di Goncalves. Viery o Valdepenas a sinistra: vediamo cosa sceglierà Vanoli. Comunque, o la Fiorentina difende meglio o contro l'Inter prenderà un'imbarcata".

Serve più attenzione

"Vanoli vuole una Fiorentina matura e che sappia giocare, non con la testa nel carrarmato. L'Inter ha preso 15 gol tra campionato e Champions, la Fiorentina 17. Non bisogna partire sconfitti, però Vanoli vuole più attenzione da parte dei suoi difensori".