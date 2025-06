Farioli: "Mi sento a mio agio al pensiero di poter allenare in Serie A"

L'allenatore Francesco Farioli, accostato anche alla Fiorentina per il post Palladino, ha parlato a Cronache di Spogliatoio intervenendo sul proprio futuro. Queste le sue parole: "Lavorare in tanti campionati diversi mi ha dato tanta flessibilità. Mi sento a mio agio all'idea di poter lavorare un un campionato dove ancora non ho allenato, quindi anche in Serie A.

Quando una squadra mi chiama, cerco sempre di avere con me un collaboratore che conosca il campionato, qualcuno di esperienza. Questo secondo me è un aspetto importante. E la Serie A comunque io l'ho fatta da collaboratore".