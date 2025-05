L'ex allenatore della Fiorentina Primavera, Renato Buso, è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio, tirando le somme della stagione della Fiorentina

“Una Fiorentina che centra l'obiettivo Conference, facilitata anche da squadre che hanno mollato a fine campionato, come il Bologna - dice Buso aprendo la propria riflessione - Da una parte la Conference è una possibilità in più per andare in Europa League, ma dall'altro canto è sempre il solito obiettivo che ormai ha stancato. Va bene i 65 punti, ma la società deve alzare l'asticella dell'obiettivo. L'occasione quest'anno era ghiotta e l'hai gettata via per colpa tua e non per merito altrui. 4 punti dall'Europa League e 5 dalla Champions, di rammarichi ce ne sono tanti”.

Buso prosegue ipotizzando un mercato estivo all'insegna di una nuova rivoluzione “Dalle parole di Palladino sembra ci sarà una nuova rivoluzione, in rosa ce ne sono 27, ma lui ha parlato di undici/dodici uomini su cui contare per l'anno prossimo. Sembra quasi che parte della squadra non gli sia andata dietro e forse è questo che ha determinato alcune prestazioni orribili quando mancava il blocco di fiducia di Palladino”.