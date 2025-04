Zaniolo trasparente, quasi irritante, Moreno non ha niente di Dodô. Un sentito grazie a San De Gea

E alla fine bisogna ringraziare San De Gea se la Fiorentina non subisce l’ennesima, sconfortante, rimonta. No, non mi basta aver vinto in trasferta. Non riesco a gioire per aver piegato con fatica e sofferenza una squadra di cui, fino al sorteggio di Conference, i più (io per primo) ignoravano l’esistenza. Non posso esaltarmi per una partita brutta, con pochissimi colpi di scena, piena di errori da entrambe le parti.

Seconde linee di nome e di fatto

Ora di nuovo testa e squadra base, sul campionato. Sperando che non ci siano infortuni e squalifiche perché, come ha dimostrato la partita di ieri, le seconde linee, lo sono di nome e di fatto. E anche i titolari, quando entrano dalla panchina, non danno il medesimo rendimento di quando partono dal primo minuto.

Voti e giudizi

De Gea – 8 – Parata salva risultato all’ultimo minuto di gioco.

Moreno – 4 – Gioca al posto di Dodò senza averne la velocità, la determinazione, gli inserimenti, il cross. Quanche passaggio indietro, molta indecisione, poco fiato. Prende anche un giallo per una inutile irruenza. Sostituzione inevitabile tra primo e secondo tempo.

Zaniolo – 5 – Come Moreno è fuori ruolo e si vede. Prestazione quasi trasparente. E anche un po’ irritante.

