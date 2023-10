Dénes Dibusz, portiere del Ferencvaros, ha parlato dopo la partita giocata contro la Fiorentina al Franchi, intervenendo sulla partita giocata dagli ungheresi e sui brividi arrivati nei minuti finali della partita dalle sue parti:

“Sapevamo che la Fiorentina ci avrebbe attaccato alto, quindi abbiamo calciato tanti palloni in avanti per Varga, ed ha funzionato. Penso che per sessanta minuti la partita sia stata davvero buona per noi, abbiamo giocato contro una delle migliori squadre di Serie A. Il nostro allenatore ci ha anche detto che l'intensità che abbiamo messo fin dall'inizio probabilmente non sarebbe durata per novanta minuti, e così è stato. Alla fine, poteva succedere qualsiasi cosa. Qualche tiro arrivato dalle mie parti l'ho potuto seguire solo con lo sguardo”.