La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio ed il protagonista principale del suo intervento è il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, in grande spolvero.

‘Più completo, trascinatore: Kean meglio di Retegui’

“Kean ha sorpreso nonostante le perplessità e la gara fatta con la Germania non è solo la partita di un grande bomber ma anche del trascinatore. La Fiorentina la sente casa sua, a differenza dell’Italia, ma ha saputo prendere anche la Nazionale sulle spalle…e che dire se avesse fatto tripletta sul rigore poi tolto? Kean è più completo come centravanti di Retegui, può giocare in tanti modi, ha varie soluzioni. In Nazionale non li vedo bene insieme, meglio ruotarli”.

L'attaccante Mateo Retegui

‘Il futuro di Kean? Fattore essenziale la presenza o meno in Europa della Fiorentina’

“Dal piazzamento finale della Fiorentina dipenderà il suo futuro. Se la Fiorentina va in Europa League è un conto, in Conference un altro…se invece mancasse le coppe, tenere un calciatore che merita di giocare in Champions League sarebbe dura. È un fattore molto condizionante, un conto è una squadra con visibilità europea, altro una squadra depressa che cerca ancora di ripartire. Altro aspetto decisivo è il club che dovesse fare l'offerta, diverso è se si facesse avanti il West Ham o il Bayern Monaco, al di là delle cifre e dello stipendio proposto”.