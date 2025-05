Palladino intanto resta tra i candidati del post Gasperini ma l'Atalanta lo tiene in fondo alla lista

Di allievi ed ex calciatori del primo Gasperini in Serie A iniziano a girarne parecchi e tra questi c'è anche Raffaele Palladino. L'Atalanta è alle prese con la complicatissima sostituzione di un tecnico che l'ha guidata per nove anni, cambiandone la storia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Palladino è solo una delle opzioni ma di certo non la primaria: davanti a tutti ci sarebbero Sarri e Pioli, con Thiago Motta (altro gasperiniano) in seconda battuta. Non è detto insomma che l'ex tecnico della Fiorentina trovi subito un'altra sistemazione.