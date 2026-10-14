Sta per tornare in Serie A l'allenatore delle salvezze da subentrato. Intanto chiude col suo ultimo club

Ultimo a quota 0 punti dopo le prime 6 giornate di campionato e dopo la sconfitta di lunedì contro l'Atalanta, il Venezia ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, il club veneto ha deciso: il sostituto sarà Davide Nicola.

Il comunicato della rescissione con la Cremonese

L'annuncio come nuovo allenatore dei lagunari potrebbe arrivare da un momento all'altro. Nel frattempo, in giornata è arrivata la notizia della sua rescissione con la Cremonese. Di seguito il comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori soddisfazioni professionali".

Una garanzia da subentrato

Nicola viene dall'esonero alla Cremonese, ma nel suo curriculum può vantare una serie di squadre salvate arrivando in corsa in situazioni complicate. Nell'ordine ha conquistarlo la permanenza in Serie A sulle panchine di Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli. A lui il compito di risollevare il Venezia, dopo 6 giornate fatte di rovinose sconfitte - tra cui l'1-4 casalingo contro la Fiorentina - ma anche di buona prestazioni.