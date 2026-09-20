Un'altra panchina pronta a saltare, anche per colpa della Fiorentina? A Torino il possibile successore di Stroppa

Potrebbe arrivare un altro esonero durante la maxi sosta Nazionali, ormai alle porte, ed è quello di Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia. Dopo aver portato i lagunari in A infatti, il tecnico è partito con cinque sconfitte consecutive, una delle quali, pesante, proprio contro la Fiorentina che ha sbloccato così il suo score in classifica.

Il possibile successore già sugli spalti

Non tanto a Venezia, dove la partita si è giocata ieri sera, ma in questi minuti a Torino per Juve-Atalanta è presente Igor Tudor, candidato alla sostituzione di Stroppa. L'Atalanta infatti sarà prossima avversaria del Venezia e secondo Tmw questo rappresenta un possibile indizio del suo prossimo coinvolgimento.