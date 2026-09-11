Stroppa: "Sul secondo e terzo gol ci sono uno scivolone e i crampi di Moreno. Noi sfortunati ma la Fiorentina ha fatto una gara importante"

Un po' mesta l'analisi di Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"Sul secondo gol c'è un difensore che scivola, sul terzo stavamo cambiando Moreno che aveva i crampi, siamo un po' sfortunati. Detto questo, la Fiorentina ha fatto una partita importante dal punto di vista tecnico, siamo stati un po' troppo frenetici, peccato aver preso 4 gol perché i ragazzi hanno mostrato carattere.

Abbiamo dei ragazzi che non si sono mai allenati, come Juan Jesus e Moreno, bisogna essere molto equilibrati nell'analisi. Quando recupereremo i giocatori di maggior caratura, la squadra ne trarrà giovamento.

Se sento fiducia del club? Si va avanti a testa alta, cercando di fare meglio di quanto stiamo facendo. Mi auguro di avere a disposizione giocatori importanti, mancava Basic, si è fatto male Busio però la fortuna in certi episodi non ci assiste".