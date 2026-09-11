Vanoli: "Sono tornato con entusiasmo perché qui ci sono grandi prospettive. Questa squadra mi stuzzica, è giovane e talentuosa"

Prima vittoria viola in campionato, targata Paolo Vanoli che a Dazn ha commentato così il successo della Fiorentina:

"Dobbiamo mettere una pagina bianca, che stiamo costruendo e dobbiamo partire dalla base, da una squadra che mi diverte perché è giovane e talentuosa. Però il talento non basta se non si gioca con il compagno. Bisogna insegnarli come si lavora, che nel calcio italiano si fa fatica se non si corre per il compagno. Sono tornato a Firenze perché questa squadra mi stuzzica.

Ho detto ai ragazzi di dimenticare il passato e iniziare a costruire qualcosa, è normale che prima di tutto si debba lavorare sulla testa. La fortuna di avere un gruppo giovane è che reagiscono subito, questa squadra ha un futuro ma bisogna stare coi piedi per terra. Abbiamo visto tante cose belle ma anche tantissime da migliorare. Ci vuole la pazienza per veder crescere pian piano i giovani.

Cosa ho detto a Paratici? La mia risposta è arrivata con grande entusiasmo, ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso. Quando sono andato via da qua mi hanno sempre ringraziato, sono tornato qua carico, sapendo che c'è un progetto per il futuro e che c'è una squadra da costruire con qualità.

Carenza di agonismo? Da quando ho messo piede al Viola Park ho visto ragazzi disponibili e con una voglia matta. I giovani sono fatti di alti e bassi, vanno coccolati, è un percorso lungo però sapete tutti che da questa estate la Fiorentina vuole costruire qualcosa di prospettiva. Questa squadra mi ha dimostrato che ha voglia, ho detto ai ragazzi che bisogna rappresentare Firenze e abbiamo il compito di riconquistare i tifosi".