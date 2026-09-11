Fagioli: "Un avvio imbarazzante, Vanoli ci ha detto di aprire una pagina nuova. Mastantuono è devastante"

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha espresso la sua opinione sulla vittoria viola contro il Venezia: “Si è vista una squadra che ha giocato bene in avanti fin dal primo minuto. Peccato per il gol che abbiamo subito, perché dovevamo essere in vantaggio noi, ed è lì che dobbiamo migliorare. Siamo entrati bene nel secondo tempo”.

Vanoli

“E’ arrivato il primo giorno ed è entrato coi piedi a martello. Abbiamo fatto un avvio imbarazzante per tutti. Questa è una piazza che pretende tanto, ma che ti porta in alto quando vede che dai tutto per la maglia”.

Un nuovo avvio

“E’ ovvio che dispiace come siano andate le prime tre giornate, ma il mister ci ha detto di aprire una nuova pagina bianca oggi. Non mi piace fare paragoni, può essere cambiato il sistema di gioco, ma soprattutto oggi siamo diventati squadra. Se non fossimo stati squadra non avremmo potuto vincere”.

Mastantuono

“Siamo molto contenti, è un bravissimo ragazzo. E' stato accolto come se fosse Maradona, la gente si aspettava tanto da lui. Sappiamo quanto vale e ha dimostrato le qualità devastanti che ha”.