Palladino mette già le mani avanti e manda messaggi chiari come l'indirizzo preso dalla proprietà

Palladino ha cominciato, anche ufficialmente, a sollecitare la Fiorentina, intesa come società. Troppo indietro con gli acquisti, e troppo avanti con le cessioni verrebbe da commentare. Soprattutto se, come sembra e come avevamo preventivato, anche l’ultimo big, ovvero Gonzalez, dovesse essere ceduto. All’Atalanta, forse, ma sono anche altri i club che lo seguono.

Il chiaro indirizzo della proprietà

Operazione sulla carta anche giusta, ma ormai, a meno di clamorose novità, sembra chiaro l’indirizzo della proprietà Commisso: cedere i big, alleggerire il monte ingaggi, puntare su prestiti o su calciatori giovani con i quali un giorno poter fare mercato, e provare a rimanere lì, in quelle posizioni di classifica che fino ad oggi hanno fatto della Fiorentina una squadra divertente e decorosa. Niente voli pindarici insomma.

Sempre meno ambizioni

E soprattutto sempre meno ambizioni. Con la possibilità comunque di fare qualcosa di divertente, provando sempre a vincere una coppa di contorno come la Conference. Queste le loro intenzioni, che non è detto si avverino. Attenzione al rischio, quest’anno sarà più grande del solito: stadio con i lavori e con poco pubblico, allenatore nuovo, i big che se ne vanno.

Le mani avanti di Palladino

Palladino questo lo sa bene e sta cominciando a mettere le mani avanti, mandando messaggi chiari alla società. Mancano ancora tanti calciatori e il tempo è davvero poco. Più chiaro di così…il miracolo Italiano non sarà facile da replicare. E la competizione, in quelle zone di classifica, sarà ancora più folta.