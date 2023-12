Senza Galloppa, la Primavera trova la sua prima larga vittoria della stagione. Poker alla Samp

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

93' La Viola chiude in avanti e l'arbitro fischia la fine. E' 1-4 il risultato finale per la Fiorentina Primavera che respira in zona salvezza. Prima vittoria consistente dell'era Galloppa (oggi assente per squalifica).

92' Uberti rende meno doloroso il passivo dei suoi: gran destro dalla distanza che fulmina Tognetti. Niente clean sheet stavolta per la Fiorentina.

90' L'arbitro assegna tre minuti di recupero.

86' Biagetti si guadagna una buona rimessa da posizione avanzata. Ultimi cambi per Galloppa: spazio per Scuderi e Baroncelli, escono Fortini, ottima gara, e Comuzzo, una certezza in fase difensiva.

83' Brutto fallo di frustrazione della Samp che stende Spaggiari: giallo estratto dal giudice di gara, che si avvia a fischiare la fine di questo match a senso unico.

81' Punto esclamativo per la Viola! Tommaso Rubino col sinistro batte Scardigno da dentro l'area: avversari completamente inermi e a questo punto pure annichiliti. Prima vittoria di larga misura per la Fiorentina di Galloppa, che stravince e convince, specialmente in fase offensiva.

78' Punizione guadagnata dalla Doria sulla linea del fallo laterale. Poco più di dieci minuti alla segnalazione del recupero. Dagli sviluppi del traversone D'Amore non riesce a centrare lo specchio: Samp vicina alla rete della bandiera.

76' Subito uno squillo di Maggini, che impegna Scardigno; sulla respinta Sene in fuorigioco aveva comunque tirato a lato.

75' Altri due cambi per la Viola: dentro Maggini Filippo col numero 23, escono Caprini e Vigiani, autori di gol e assist. Dentro anche Fallou Sene, numero 9.

72' Calcio di punizione dalla sinistra per gli avversari: cross nel mezzo respinto facilmente da Comuzzo. Buona prova del giovane centrale spesso convocato anche da Italiano.

69' Comuzzo! Chance del poker per il difensore del 2005: spara alto da ottima posizione. Venti minuti alla fine dei regolamentari con una sola squadra in campo.

66' Punizione dal fondo eseguita da Tognetti: Viola che a questo punto vogliono mantenere la porta inviolata.

60' Primo cambio per il vice di Galloppa (oggi, lo ricordiamo, squalificato): fuori un ottimo Padilla Mendoza, dentro Spaggiari, classe 2005.

57' RETEEEEEEEEEEEEE! Il capitano Biagetti se la sposta da un piede all'altro e col sinistro fulmina il portiere avversario che non può nulla sulla conclusione ravvicinata.

55' Conclusione di Mendoza Padilla respinta di testa: non vuole saperne di fermarsi la Fiorentina, a caccia del gol che potrebbe chiudere i conti.

51' Manovra la formazione blucerchiata che in questo secondo tempo dovrà quantomeno cercare una reazione dopo l'ottimo primo dei Viola di Galloppa, forse mai così convincenti prima d'ora nel corso di questa stagione.

45' Al via la ripresa. Cambi per la Samp, fuori l'ammonito Valisenda

FINE PRIMO TEMPO

45' Fischia l'intervallo il giudice di gara. Viola avanti 2-0 in quel di Bogliasco grazie ad una doppietta di Caprini. Fra poco la diretta della ripresa.

43' Batti e ribatti nell'area di rigore della Samp, che sta facendo malissimo in questa prima frazione. Fiorentina vicina al colpo del K.O.

41' Buona scelta di tempo di Tognetti che manda in fallo laterale un pallone che sarebbe potuto diventare pericoloso per la difesa di Galloppa.

38' RADDOPPIA CAPRINI! Un altro lancio lungo sorprende la retroguardia doriana che stavolta si fa infilare dalla sinistra. Caprini non ci pensa due volte e fulmina Scardigno con una conclusione al volo.

37' Fa girare bene palla la Viola negli ultimi trenta metri, Sampdoria che subisce il possesso senza la forza di reagire.

35' Calcia Caprini! ma trova la risposta centrale in bagher del portiere avversario. Fiorentina molto vispa e ancora una volta pericolosa negli ultimi metri.

34' Samp che prova a reagire con un calcio d'angolo, ma subisce un contropiede che porta all'ammonizione di Conti. Secondo giallo del match dopo quello sventolato a Valisena.

32' GOOOOOL VIOLA! La sblocca Daniel Caprini con un bel anticipo di testa su un altro cross teso di Vigiani. Fiorentina meritatamente avanti con un'azione maturata sulla destra.

29' Cross nel mezzo di Vigiani dalla destra ma ancora una volta Rubino non centra lo specchio di testa. Fiorentina che piano piano si sta facendo sempre più insistente.

23' Chiusura quasi all'ultimo della retroguardia viola dopo un'ottima discesa di Ntanda. Pericolo scampato.

21' Intervento falloso fischiato su Rubino per aver tentato di recuperare un pallone nella metà campo avversaria.

18' Azione corale della Fiorentina che parte dalla destra e si spegne sul fronte opposto. Sampdoria che non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

17' Fallo di Biagetti sulla linea laterale di campo, segno che la Viola conduce in pressing in maniera costante.

14' Continua a circolare la sfera nella metà campo dei padroni di casa: stranamente, la squadra di Galloppa sta mantenendo il possesso.

10' Conclusione alta sopra la traversa di Tommaso Rubino dopo una buona percussione di Padilla Mendoza sempre sulla sinistra. Fiorentina che timidamente prova ad affacciarsi alla porta dei liguri.

9' Gira il pallone a metà campo la squadra di Galloppa, che per il momento è in attesa di trovare varchi per colpire la banda blucerchiata.

6' Spreca una punizione da buona posizione la Viola, con Ievoli che non riesce a gettare nel mezzo la sfera.

4' Ci prova la Fiorentina con un'azione di sfondamento sulla fascia destra. Chiude senza problemi la retroguardia blucerchiata.

1' Cacio d'inizio. Forza Viola!

Sampdoria-Fiorentina, la formazione iniziale: FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Vigiani, Comuzzo, Elia, Fortini; Biagetti, Ievoli, Amatucci; Rubino, Caprini, Padilla. Allenatore: Galloppa.

La Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa va in casa della Sampdoria alla ricerca di una vittoria in campionato dopo aver passato il turno in Coppa Italia battendo il Genoa pochi giorni fa. I viola, che non avranno il loro allenatore in panchina perché espulso per proteste nell’ultima gara al Viola Park contro il Sassuolo, sono attualmente penultimi a quota 7, mentre i blucerchiati allenati dal tecnico David Sassarini sono dodicesimi in graduatoria con il doppio dei punti dei gigliati. Serve quindi una risposta importante sul campo per provare a risalire una volta per tutte la classifica.

