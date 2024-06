La Fiorentina scrive al Comune: Fermatevi sul Franchi o vi portiamo in tribunale

Fermatevi o vi portiamo in Tribunale. In estrema sintesi è questo il senso della lettera inviata dalla Fiorentina al Comune di Firenze e per conoscenza ai Ministeri dello Sport, dell’Economia e della Finanza, della Cultura. per chiedere di non dare il via ai lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi.

Copertura finanziaria e tempi

Il perché lo troviamo in due punti: “a) assenza di qualsiasi evidenza o conforto in ordine alla certezza e completezza del quadro delle fonti di finanziamento a copertura degli interventi di riqualificazione complessivamente previsti nello stadio; b) alla conseguente indeterminabilità non solo dei tempi di esecuzione, ma anche al completamento stesso dell’opera”.

Lo spettro del tribunale

Il club afferma: “Ci vediamo pertanto costretti a diffidare l’amministrazione dall’intraprendere qualsivoglia iniziativa o emanare qualsivoglia ordine volto a dare formale avvio ai lavori. Laddove, al contrario, questi siano stati già imprudentemente avviati, si intima di disporre l’immediata sospensione. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione, in qualsivoglia sede per la miglior tutela degli interessi della Fiorentina”.

Lavori che sono comunque iniziati nella giornata di ieri. Vedremo ora se ci sarà risposta da parte del Comune e se Palazzo Vecchio andrà avanti oppure no, sulla propria strada.