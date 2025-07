A margine dell'allenamento di questa mattina al Viola Park ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina il difensore viola Marin Pongracic. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto tanto lavoro sul campo, ma anche in palestra. Siamo un po' stanchi ma siamo felici, affrontiamo questo inizio di stagione con il sorriso. Io cerco di dare il 100% per me stesso, per il club, per la squadra. Vogliamo essere al top e in queste settimane mettiamo benzina nelle gambe per la stagione”.

E ancora: “C'è una bella atmosfera qui alla Fiorentina e questa è una cosa bella. E' un bel gruppo e tutti hanno grande voglia di fare. Non vedo l'ora che inizi la stagione. Anche per il mister sarà più facile inserirsi in un bel gruppo. Ha grande personalità e siamo felici di averlo. Poi servirà comprendere meglio i piani tattici del mister".

E infine: "Stamani abbiamo lavorato sulle due fasi e sui nostri ruoli. Gli attaccanti sono fortunati perché il loro lavoro è più interessante (ride ndr). Scherzo spesso sia con Gosens che Gudmundsson. Sono arrivati due bosniaci come mia mamma: Dzeko e Kospo. Sarà bello averli con noi”.