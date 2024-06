Perin dice di NO alla Fiorentina (e ad altre cinque proposte) per amore della Juventus

Una scelta chiara quella fatta dal portiere Mattia Perin che nelle ultime settimane ha declinato numerose proposte per non spezzare l'amore che lo lega alla Juventus (dove ormai milita da anni).

Sei no

A scriverlo stamani è Tuttosport dove si legge anche il fatto che lo stesso Perin ha respinto le offerte di ben sei squadre di Serie A pur di rimanere a Torino.

E c'è anche la Fiorentina

E tra queste sei squadra c'è anche la Fiorentina che era pronta a dargli i galloni di titolare della propria porta. Le altre? Genoa, Monza, le due neopromosse ricche e ambiziose come Como e Parma e pure l'Atalanta, visto che Musso appare in procinto di lasciare Bergamo per andare a giocare altrove.