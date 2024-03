Dieci italiane nelle coppe europee? Lo scenario migliore realizzabile con il contributo importante della Fiorentina

Ad oggi è impossibile dire quante squadre italiane giocheranno le coppe europee nella prossima stagione.

Nel migliore dei casi potrebbero essere addirittura dieci. Una serie di combinazioni potrebbero portare a questo numero clamoroso e il ruolo della Fiorentina in questo senso sarebbe importante.

Come si può arrivare a dieci

Si parte da un numero base di sette, ma è probabile che visto il nostro ranking europeo possa crescere da quattro a cinque il numero delle italiane in Champions. Se poi l’Atalanta vince l’Europa League, la Fiorentina vince la Conference e la Lazio vince la Coppa Italia, ecco che si arriva a quel numero magico in doppia cifra.

La distribuzione delle squadre

Se tutte queste caselle si intersecano ecco che Inter, Milan, Juve, Bologna, Roma, Atalanta (seguiamo la classifica attuale) si ritrovano in Champions. Napoli, Fiorentina e Lazio si ritrovano in Europa League, mentre in Conference si qualifica la decima in classifica in campionato.