Quello di oggi è stato il giorno dello sbarco di Simon Sohm a Firenze, di fatto a tutti gli effetti un nuovo centrocampista della Fiorentina di Stefano Pioli. Decisivo il weekend dove Daniele Pradè è riuscito ad abbattere l’alta richiesta del Parma, quasi 20 milioni, facendo leva sulla volontà del giocatore e riuscendo a chiudere l’operazione per una cifra attorno ai 16 milioni. Il giocatore ha svolto questo pomeriggio le consuete visite mediche del caso e nelle giornata di domani raggiungerà il resto della squadra in Inghiterra dove assisterà all’amichevole contro il Nottingham Forest. La speranza di Pioli è quella di riuscire a ritagliargli qualche minuto nell’ultima partita della tournée contro il Manchester United. Lo svizzero firma un contratto quinquennale fino al 2030, e andrà a percepire 1.2 milioni a stagione. Il ragazzo arriva su esplicita richiesta dell’allenatore, che fino ad ora non aveva in rosa giocatori dalle sue caratteristiche.

Nelle ultime ore Beltran starebbe valutando l'offerta del Flamengo. La Fiorentina sonda le alternative

Se il mercato in attacco non si muove è anche a causa dello stallo sulla situazione legata a Lucas Beltran. L’argentino, nonostante Pioli lo consideri a tutti gli effetti in rosa, difficilmente troverebbe spazio con regolarità nella prossima stagione e per questo la Fiorentina è in attesa di capire quali siano gli sviluppi della trattativa con il Flamengo. Per il club l’offerta dei brasiliani di 15 milioni è accettabile, nessuno infatti finora ha mai messo tanti milioni sul piatto per lui, il problema resta convincere il giocatore. Inizialmente il ragazzo sembrava non voler prendere in considerazione il trasferimento preferendo restare in Europa, ma nelle ultime ore sembrerebbe esserci stata un’apertura. Nel frattempo la Fiorentina si guarda attorno: sondato nelle ultime ore Ioannidis del Panathinaikos, che però ha un costo del cartellino molto elevato. Attenzione a Sebastiano Esposito, che ancora non ha definito il suo trasferimento al Cagliari.

Il futuro di Mandragora è ancora incerto e intanto spunta l'eventuale sosituto

Non ci sono state novità per quello che riguarda il futuro di Rolando Mandragora. Il giocatore, che per il momento è ai box, nonostante sia considerato da Pioli non è certo di restare. La richiesta del suo entourage è molto alta rispetto alle idee della Fiorentina, che sarebbe proposta a proporre un rinnovo al giocatore ma non a quelle cifre. Nel frattempo vengono vagliate anche le possibili alternative, con Nicolussi Caviglia indiziato numero uno ad arrivare in caso di una partenza dell’ex Torino. La richiesta del Venezia non è comunque trascurabile: per lasciarlo partire i lagunari chiedono una cifra attorno ai 10 milioni di euro.