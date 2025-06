Sono ore di riflessioni e di attese, con Ranieri in testa dopo la proposta di Gravina di subentrare a Spalletti e dare tranquillità anche in contesto azzurro, con un terzo Mondiale da non perdere. E con Stefano Pioli come alternativa: i contatti con la Fiorentina sono stati approfonditi ma sono comunque sospesi per la questione fiscale.

La questione che potrebbe creare un ostacolo tra Pioli e la Federazione però è la pretesa di un contratto almeno triennale da parte sua, elemento proposto dalla Fiorentina ma non dalla Figc che vorrebbe solo un traghettatore fino al Mondiale dell'anno prossimo. Intanto però si attende la risposta di Ranieri: in caso affermativo, tra la Fiorentina e Pioli non dovrebbero esserci altri ostacoli.