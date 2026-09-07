Di Marzio: "Per la sostituzione di Grosso, prende quota l'ipotesi Vanoli"

La notizia dell'esonero di Fabio Grosso pareva non così imminente e invece ha squarciato la notte viola, con il sostituto che sarà comunicato a brevissimo anche perché venerdì la Fiorentina è impegnata a Venezia.

Secondo l'esperto di Sky Gianluca Di Marzio, sta prendendo quota l'idea di richiamare in panchina Paolo Vanoli, non confermato appena tre mesi fa. In corsa c'è anche Thiago Motta, liberatosi dalla Juve da un po' di tempo: domattina il nome del sostituto. Ma già in queste ultime ore della serata arrivano sempre più conferme sul nome di Vanoli in pole per il post Grosso.