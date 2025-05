Milenkovic perde l'ultima in casa con il Chelsea ma non l'abitudine alla Conference: Nottingham in Europa dopo 44 anni

Non ce l'ha fatta il Nottingham Forest a compiere il miracolo Champions League, in virtù dello scontro diretto perso in casa con il Chelsea, per altro in corsa per vincere la Conference. La squadra guidata in difesa da Milenkovic ha ceduto per 1-0 con la rete segnata nel secondo tempo da Colwill. Il rammarico per la formazione di Espirito Santo è notevole visto che davanti hanno perso sia Aston Villa che Newcastle, ma in ballo c'era anche il semplice ritorno nelle coppe europee dopo 44 anni. Per il centrale serbo dunque, sarà ancora Conference League, come ai tempi della Fiorentina.