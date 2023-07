Igor in Premier League, scattano le ore calde. Ecco quando arriverà la risposta della Fiorentina a De Zerbi

A che punto siamo per il passaggio di Igor Julio Dos Santos in Premier League? TuttoMercatoWeb fa il punto sulla situazione relativa al centrale brasiliano della Fiorentina. Il difensore è in uscita dalla Viola e in pole position c'è il Brighton di Roberto De Zerbi.

Sul piatto una proposta complessiva da oltre 15 milioni di euro. E' attesa nelle prossime ore (presumibilmente oggi) una risposta del club gigliato agli inglesi, che in questo momento hanno sorpassato il Fulham nella corsa per il sudamericano. Nel frattempo, la Fiorentina si guarda intorno per individuare il sostituto dell'ex Spal.