A Radio Bruno Toscana il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto sulla situazione di Albert Gudmundsson: “Al momento c'è una certa distanza. La Fiorentina sta offrendo anche delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo, ma il Genoa sta prendendo tempo per valutare altre offerte. Se la Fiorentina non lo riscatto, a mio avviso, commette un errore. Il ragazzo ha avuto un sacco di problemi, non lo abbiamo mai visto con continuità e non sappiamo il suo vero valore. Di certo però, anche se poche volte, ha dimostrato di poter fare la differenza”.

“Dodo non può essere rimpiazzato da Calabria”

Poi ha aggiunto: “Dzeko mi piace, ma bisogna vedere che uso se ne vuole fare. Sono convinto che sia ottimo per l'attacco della Fiorentina, ma non può compensare un eventuale mancato riscatto di Gudmundsson nè tantomeno la partenza di Kean. Dodo? Se non vuole più stare a Firenze, che se ne vada. Parliamo di un calciatore forte, ma in quel ruolo si può prendere un giovane oppure un esterno importante, che di certo non è Calabria”.