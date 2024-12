Palladino studia il tris a centrocampo per affrontare la Juventus: la chiave di volta è Mandragora

La Fiorentina ha già cominciato a lavorare in vista della Juventus dopo le feste e la novità di Palladino per la sfida allo Stadium potrebbe riguardare il centrocampo. Si ipotizza un centrocampo a tre, con il famoso modula ad albero di Natale che potrebbe essere quello selezionato per partire dall'inizio contro i bianconeri.

L'assenza di Bove ha mostrato come in mezzo manchi equilibrio con due soli mediani, e così mister Palladino sta pensando all'aggiunta di Mandragora in mezzo per dare più libertà di manovra a Cataldi e Adli, che in queste ultime partite hanno fatto fatica a gestire entrambe le fasi.

L'ex Juventus agirebbe da ago della bilancia in mezzo, schermando le avanzate degli avversari con più efficacia rispetto alla sola coppia in mezzo. E davanti? Con il centrocampo a tre, si potrebbe vedere per la prima volta dall'inizio il trio Gudmundsson-Beltran-Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.