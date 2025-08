Si allontana un'opzione per il vice Dodo. Zanoli potrebbe rinforzare una rivale per la corsa all'Europa

Il laterale destro Alessandro Zanoli era stato messo sotto la lente di ingrandimento dalla Fiorentina come possibile vice Dodo. Il giocatore però sembra ormai vicino al trasferimento ad un'altra squadra.

La volontà di valutare il giovane Niccolò Fortini e le altre priorità di mercato hanno determinato il mancato affondo viola per il giocatore, che ormai sembra destinato a vestire la maglia di una diretta concorrente della Fiorentina. Il Bologna di Vincenzo Italiano infatti sembra decisa a puntare sul classe 2000. La trattativa con il Napoli non è ancora conclusa, ma sembra ben avviata. La cifra che i felsinei dovrebbero sborsare sarà sui circa 6 milioni; le società sono ancora al lavoro per trovare la quadra sulla formula.