In attesa della finale Scudetto, un centrocampista della Fiorentina Primavera trova conferma nella sua Nazionale U21

Si avvicina la finale Scudetto per la Fiorentina Primavera, che questa sera alle 20:30 sfiderà l'Inter al Viola Park. Tanta l'attesa per i protagonisti e per i ragazzi, ma intanto uno di loro può già guardare alle prossime settimane con un bel traguardo raggiunto.

Il centrocampista viola Ernestas Gudelevicius è stato ancora una volta convocato dalla Lituania Under 21. Il classe 2005 della Fiorentina disputerà due amichevoli assieme alla propria rappresentativa contro due club locali, in preparazione all'Europeo di categoria.