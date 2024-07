Marin Pongracic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ecco le sue prime parole da calciatore viola ai canali del club: “Sono carico e molto contento di essere qui. Aspetto solo di fare il primo allenamento e la prima partita”.

“Grande club e maglia bellissima”

E aggiunge: “Sanno tutti che la Fiorentina è un grandissimo club, anche per me. L'ho seguito anche tanti anni fa. Adesso che sono arrivato qui al Viola Park non ho veramente parole. La maglia, poi, è bellissima. Da avversario? Ho sempre pensato solo a dare il meglio e a vincere, ora lo farò da giocatore della Fiorentina”.

“Ho un carattere forte, voglio vincere”

Sulle sue caratteristiche: “Sono fisico e forte nei duelli, non mi reputo lento viste l'altezza e la posizione. So giocare anche con il pallone tra i piedi. In campo riesco a mostrare il carattere. Obiettivi? Giocare al meglio possibile e inseguire quelli della squadra, ovvero vincere trofei. Magari puntando anche la Nazionale”.

“Viola Park? Mai vista una cosa simile”

Sul Viola Park: “Cosa posso dire? Ho giocato in tanti club e una cosa del genere non l'ho mai vista nella mia vita. Abbiamo tutte le infrastrutture per lavorare al meglio”.