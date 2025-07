L'ex viola Adli potrebbe restare in Serie A: ci sono due squadre sulle sue tracce

Yacine Adli è ufficialmente fuori dai piani tecnici del nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri. Dopo il prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, il centrocampista è rientrato a Milanello, ma non è stato integrato nella rosa principale, che adesso sta disputando un torneo estivo in Asia. Al momento, Adli si sta allenando con il gruppo del "Milan Futuro", in attesa di trovare una nuova destinazione che possa garantirgli spazio e continuità.

Gli agenti di Adli in cerca di una nuova destinazione

L'entourage del giocatore è al lavoro per individuare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento di Adli nei campionati mediorientali, in particolare in Arabia Saudita e Qatar, dove diversi club avrebbero manifestato interesse per il suo profilo.

In Serie A lo seguono due club

In Italia, secondo più fonti, ci sono due squadre interessate al suo profilo: oltre al Sassuolo, che lo segue ormai da alcune settimane, c'è anche il Torino. Entrambe le società sono infatti alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo.