Osti: "La squadra sta rispettando i programmi. Domani inizieranno i test importanti e ci faremo trovare pronti. I giocatori si divertono..."

Quest'oggi dopo la rifinitura in vista della prima amichevole della tournèe inglese contro il Leicester il capo dei preparatori atletici dello staff di Stefano Pioli, Matteo Osti, ha commentato lo stato di forma della Fiorentina dopo le prime settimane di ritiro. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno:

“Devo dire che siamo tutti molto siamo soddisfatti, la preparazione sta andando nel migliore dei modi, da Firenze a qua. Tutti i nostri obiettivi li stiamo raggiungendo, il mister è contento”.

“La squadra sta lavorando bene, siamo al passo con i programmi”

Ha fatto anche il punto sul lavoro fatto nelle prime settimane: ”Siamo al punto in cui ci aspettavamo di essere oggi. Domani cominceremo con i test più importanti, contro squadre che sono sicuramente più avanti di noi dal punto di vista fisico, che ci faranno fare un punto della situazione. Per quello che abbiamo visto finora siamo dove dovevamo essere dopo tre settimane di lavoro”.

“Ecco come cambieranno gli allenamenti con 3 amichevoli in una settimana”

Ha pii spiegato come cambi il lavoro della squadra con le amichevoli di mezzo: ”Cambia il fatto che quando somministriamo certi carichi non è partita ma solo allenamenti: la tendenza del nostro staff è quella di proporre determinati carichi partita in determinati giorni della preparazione, proprio per cominciare a provare quel tipo di sforzo che durante la stagione sarà richiesto ogni 3/4 giorni per piu settimane”.

“Un allenamento che ti diverta aiuta a riaccendere il cervello”

Ha poi analizzato gli allenamenti della nuova Fiorentina di Stefano Pioli, sottolineando quanto siano divertenti rispetto al passato. ”Tutto quello che vedete è una richiesta esplicita del nostro allenatore, cosa che noi condividiamo in toto: questo perchè risvegliare il cervello oltre che al corpo è fondamentale per affrontare al meglio un allenamento, serve per entrare nel miglior modo possibile in quelle che sono le richieste dell’allenatore: La richiesta ai giocatori è quella di essere pronti sin da subito, e i ragazzi lo hanno capito. Anche noi, staff e allenatore ci divertiamo molto trovando sempre nuovi stimoli”.