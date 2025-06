Per l'attacco il Pisa ha individuato il suo obiettivo, ed è un ex centravanti viola

Dopo il ritorno in massima serie il Pisa vuole rinforzarsi, iniziando dal reparto offensivo. L'obiettivo individuato è un ex viola, ovvero Giovanni Simeone, centravanti attualmente in forza al Napoli.

Pisa pronto a bussare alla porta del Napoli

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio al club nerazzurro piace molto il profilo dell'attaccante argentino, che ha giocato pochissimo nella stagione appena conclusa con il Napoli guidato da Antonio Conte e coronata dalla vittoria dello scudetto. Il Pisa sarebbe quindi pronto ad intavolare una trattativa con i partenopei per Simeone.

Un possibile ritorno che sa di amarcord

C'è anche un dettaglio curioso: l’ultima volta che il Pisa ha giocato in Serie A c'era tra le fila nerazzurre Diego Simeone, padre di Giovanni. Chissà che questo ‘fil rouge’ non possa essere ricollegato nelle prossime settimane di calciomercato.