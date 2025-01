Altro lunghissimo stop per Scalvini. Il difensore dell'Atalanta salterà sicuramente il ritorno contro la Fiorentina

Non un periodo fortunatissimo per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta, già nella sfida della scorsa stagione contro la Fiorentina, è stato costretto a un lunghissimo stop con rientro arrivato anche ben prima del previsto. Adesso, però, sarà tenuto nuovamente fuori dal campo per tanto tempo.

Scalvini ancora out: stagione non a rischio, ma starà fuori per mesi

Scalvini ha rimediato un infortunio alla spalla sinistra nell'ultima gara di Champions League dell'Atalanta, il 2-2 contro il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore italiano sarà costretto a operarsi e a stare fermo per almeno tre mesi. Stagione a rischio? Non per forza, ma fino ai primi di maggio Gasperini non potrà contare su di lui. Salterà sicuramente la gara contro la Fiorentina, in programma il weekend del 30 marzo.