La Nazione: Riattaccate la spina alla Fiorentina

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Inferno viola, quasi una resa". A pagina 2 in taglio alto: "Follia viola, dal paradiso all'inferno. Primo tempo choc, poi la reazione. Ma il Lecce fa due gol in due minuti". A pagina 4 in taglio alto: "L'amarezza di Italiano: 'Black out pesante. Serviva più malizia'". A pagina 5: "Due arrivi e una delusione. Belotti – Brekalo= 450mila. I conti (freddi) del mercato". Di spalla: "Promosso Comuzzo. L’ascesa del ’soldato’".