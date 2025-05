La probabile formazione del Betis: once de gala per Pellegrini? In attacco nessun ballottaggio

Va in scena questa sera il primo atto delle semifinali di Conference League tra Betis Siviglia e Fiorentina. Gli spagnoli allenati dall'espertissimo Manuel Pellegrini devono far la conta di alcuni assenti, fra cui Diego Llorente, Avila, Marc Roca, William Carvalho e Cucho Hernandez, con quest'ultimi due fuori dalla lista UEFA, così come Marì e Ndour per la Viola.

Once de gala per il Betis?

Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Vieites fra i pali, Bartra e Natan centrali e qualche dubbio sui terzini. Sabaly è avanti su Ruibal a destra e Ricardo Rodriguez, ex Toro e Milan, è in ballottaggio con Perraud. Nel mezzo Johnny Cardoso, insieme all'ex West Ham Pablo Fornals, che la Fiorentina - purtroppo - ricorda bene. Giovanni Lo Celso, vecchio pallino di Pradè, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco spazio al trio pericolo numero uno per Palladino: l'ispiratissimo Antony, insieme all'intramontabile Isco e al giovane Jesùs Rodriguez, sono pronti a dare manforte al centravanti Bakambu.

Pochi dubbi per il Pellegrini

REAL BETIS BALOMPIE' (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez/Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, J. Rodriguez; Bakambu. All.: Pellegrini.