Palladino: "Non do importanza alle voci di mercato. A Monza io e il mio staff abbiamo fatto la storia"

In questo momento tutte le attenzioni in casa Fiorentina sono concentrate sul finale di campionato e, soprattutto, sulla Conference League. Priorità assoluta al campo e alla possibilità di concludere la stagione nel migliore dei modi, ma non si può non considerare il discorso legato al futuro di Vincenzo Italiano.

“Non do importanza alle voci di mercato”

Uno dei nomi ipotizzati per sostituirlo è quello di Raffaele Palladino, che ha parlato così del suo futuro alla vigilia del match tra Monza e Lazio: “Tutte queste voci le sento, ma non le reputo importanti. In questo momento la mia priorità è questo club e sono concentratissimo sulle ultime partite di campionato. Abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere. Qui a Monza percepisco un bel clima, i tifosi sono felici e io sento di aver migliorato ogni singolo giocatore. Per un allenatore non c'è cosa più gratificante che sentire di aver scritto in qualche modo la storia di un club”.