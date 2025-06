Sentite Brian Rodriguez: "Ho parlato con Bielsa quando stavo per firmare con la Fiorentina"

Brian Rodriguez è stato vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina a gennaio 2024. L'esterno offensivo dell'Uruguay, di proprietà del Club America, era stato a un passo dalla squadra viola, salvo poi rimanere a giocare in Messico.

Il giocatore è tornato a parlare di quella finestra di mercato a La Mañana del Futbol: “Ho parlato con Marcelo Bielsa quando stavo per firmare con la Fiorentina. Lo ricontatterò per questa finestra di mercato. Preferirei giocare in Spagna, ma anche l'Inter Miami è interessata. Chi non vorrebbe giocare con Messi e Suarez?"