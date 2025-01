Kayode se ne va in Inghilterra. Riscatto, controriscatto e percentuale sulla futura rivendita: ecco tutti i dettagli del trasferimento

L'esterno destro della Fiorentina, Michael Kayode, è in procinto di trasferirsi in Inghilterra, più precisamente al Brentford.

Formula

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, l'operazione si chiuderà con la base del prestito oneroso (500 mila euro subito) con diritto di riscatto, non obbligo, a favore del club d'Oltremanica.

Cifra e la scelta sul controriscatto

Qualora lo stesso Brentford volesse riscattare il giocatore a fine stagione dovrà sborsare 17,5 milioni di euro. La Fiorentina ha deciso di non inserire l'opzione del controriscatto, per cui le sorti del ragazzo alla fine dell'annata saranno in mano al Brentford. Oltre ai 17,5 milioni ci saranno anche dei bonus e il club gigliato avrà pure il 10% di un'eventuale rivendita.

Prestito possibile perché…

Nel corso delle ultime ore avete potuto leggere che ci sono dei problemi per la Fiorentina perché non può prestare più giocatori all'estero avendo raggiunto il limite di sei trasferimenti. Per Kayode il blocco non c'è perché è un Under 21 ed è cresciuto nel settore giovanile viola e quindi la limitazione viene meno.