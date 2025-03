In merito alla situazione in casa Fiorentina, è intervenuto l'allenatore ed ex collaboratore di Mancini (in viola) Angelo Gregucci. Ecco le sue parole, riportate da Sportitalia: “L’idea di una programmazione, con un ragazzo intelligente che io conosco benissimo, Palladino. Già da giovanissimo era molto perspicace e intelligente. Mi fiderei di lui, anche se è alla seconda esperienza in A, la prima in un club di grandi pressioni. Firenze è una piazza molto esigente e penso che se la stia cavando egregiamente, al netto del saliscendi. Raffaele ha delle idee, è destinato a fare una carriera importante”.

“Kean? Non si sono tutti ubriacati. A Firenze è sbocciato il talento”

Su Kean: “Moise decide di esplodere quando vuole. Al netto del feeling che ci può essere con un allenatore o ambiente, è un ragazzo che pur avendo 25 anni ha giocato nella Juventus, nel Paris Saint-Germain ed in Premier League. Non penso si siano tutti ubriacati. La verità è che lui ha sempre avuto talento. Ha trovato le condizioni per scatenare la velocità, il senso del gol, il talento. Si è deciso finalmente a marcare prepotentemente la sua carriera”.