Corriere dello Sport-Stadio: L'interessante esperimento firmato Pioli

Due le pagine dedicate dal Corriere dello Sport-Stadio alla Fiorentina.

Pagina 14

Sull'amichevole di ieri: “La Viola ko, ma Kean ruggisce”. Sommario: “Una Fiorentina sperimentale nel primo tempo a Leicester, poi dopo un’ora entrano i titolari Ma il risultato non cambia: poca intensità e quindi scarsa incisività Moise, però, si batte”. In taglio basso: “L’esperimento: Sabiri arretrato”. Occhiello: “Non solo trequartista: Pioli lo prova anche da mezzala”.

Pagina 15

Sul mercato: “Ecco Sohm firmerà per 5 anni”. Sottotitolo: “Fra oggi e domani le visite mediche poi raggiungerà i nuovi compagni Ingaggio da 1,2 milioni a stagione”. In taglio basso un'intervista a chi ha portato Sohm in Italia, ovvero Marcello Carli: “Simon è forte ma può migliorare”.