Vargas e un affare che resta ancora in piedi. L'intermediazione di Moggi nell'operazione

L’affare Ruben Vargas resta sempre in piedi per la Fiorentina, nonostante l'Augsburg abbia detto no alla prima offerta presentata dai viola di cinque milioni più bonus.

C'è l'accordo col giocatore, manca la quadra con l'Augsburg

L’esterno svizzero ha raggiunto da tempo un accordo con il club gigliato per il suo contratto e l’ingaggio (cinque anni a un milione di euro) ma ancora non è stata trovata la quadra con la società tedesca, che chiede intorno agli otto milioni di euro per la sua cessione.

L'intermediazione di Alessandro Moggi

Non appena terminata l’avventura in Supercoppa la Fiorentina valuterà se effettuare un ultimo rilancio per Vargas, grazie all’intermediazione del manager Alessandro Moggi che ha da poco raggiunto l’Arabia. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport-Stadio.