Le due alternative a Dia

Oltre a Dia, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sullo sfondo per la Fiorentina rimangono anche Nzola dello Spezia e Füllkrug del Werder Brema. In più da ricordare che anche Luka Jovic scalpita e vuole giocarsi tutte le proprie chances. L’attaccante serbo ha segnato una doppietta contro la formazione Primavera, ma è rimasto a secco con il Parma giovedì scorso. Anzi, in quella gara è stato in campo soltanto per trenta minuti perché è subentrato a Cabral per poi lasciare il posto a Kokorin.