La Gazzetta dello Sport: Fagioli cancella il passato

Le pagine 16 e 17 dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono dedicate al centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli e alla riapertura del caso scommesse: “Fagioli cancella il passato. Lo stop alle spalle. Club e amici con lui. Ora ha un'idea: un gol per la Viola”. A pagina 17, invece: “C'è il primo stop. Sospeso l'arbitro amico di Tonali. Su di lui i fari della Procura Figc”.

Pagina 22, invece, è dedicata alla Fiorentina in chiave classifica: “Occasione viola. La Fiorentina lancia la rincorsa all'Europa: vuole 9 punti in tre gare”. Sulla destra, le probabili formazioni della gara contro il Parma e un approfondimento sull'evento a cui hanno partecipato Bove, Colpani e Toldo. In basso, invece: “Chivu avverte gli emiliani: «Sarà una gara difficile»”